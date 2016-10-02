Как ужгородцы ходили по раскаленным углям (ФОТО, ВИДЕО)

03.10.2016 (15:47)

В Ужгороде ходили по раскаленным углям

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В Ужгороде есть немало активистов, которые пропагандируют здоровый образ жизни и своим примером показывают, как освободиться от недугов и изменить жизнь к лучшему. Оздоровительных методик пока также немало и контакт с силами природы - одна из них.Поэтому и жители микрорайона «Кирпичка» попробовали себя в роли покорителей огня. Босиком они топтались по раскаленным углям. Проводником зрелищного действа стал Михаил Темнов. По его словам, главным в углехождении является побороть собственные переживания и фобии.- Не стоит бояться, - говорит Михаил. - Надо только соблюдать элементарные правила безопасности. Во-первых, огонь нужно разводить с древесины мягких пород, например, из ольхи или березы. Во-вторых, «огненной» дорожкой следует шагать ритмично, не останавливаться. В-третьих, нельзя смотреть вниз, взгляд должен быть направлен только вперед. Это, конечно, психологический фактор, чтобы не испугаться, увидев под ногами уголь. Однако после процедуры в ближайшие несколько часов контакта с водой не должно быть.Следует отметить, что первым в Закарпатье ввел методику Богдан Дикий. Сейчас у него много последователей и учеников в разных уголках области.Интересно, что сам процесс «вождения хоровода» по раскаленным углям довольно необычный. Углеходцы разводят два костра - один для получения древесного угля, второй - для того, чтобы вокруг него кружиться в медитативном танце, выполнять физические упражнения, пританцовывать. Все это должно происходить после захода солнца. Поэтому любители экстрима движутся по кругу и, чтобы настроить психику на смелые неординарные поступки, повторяют фразу: «Я сильный духом!». Только после этого они проходят по многометровой дорожке, выстланной угольками, не испытывая физическую боль.«Огненную купель» сами углеходцы не расценивают как нечто чрезвычайное, действо является для них лишь одним из шагов к самопознанию.