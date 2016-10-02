19 октября 2016 года модуль "Скиапарелли" совершит посадку на Марс

03.10.2016 (15:55)

На Красной планете возможна жизнь

19 октября 2016 года, российско-европейская космическая миссия "Экзомарс" достигнет орбиты Красной планеты и начнёт спуск десантного модуля "Скиапарелли" для отработки технологии мягкой посадки на поверхность. В данный момент все системы космического корабля работают штатно, аппарат и модуль готовы к разделению.

Первый этап совместной миссии "Экзомарс" стартовал 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Путь до Марса занял у космического корабля семь месяцев. В составе миссии зонд для изучения атмосферы Марса — Trace Gas Orbiter и спускаемый модуль "Скиапарелли". Предполагается, что они разделятся ещё 16 октября. "Скиапарелли" начнёт торможение для совершения мягкой посадки на поверхность планеты, а зонд будет медленно тормозить на орбите ещё в течение года, и лишь в 2017 году начнёт изучение газовых составляющих атмосферы.

Если всё пройдёт удачно, то предполагается, что в 2020 году состоится вторая часть миссии, которая будет включать в себя ровер-марсоход для изучения поверхности Марса. До конца этого года Европейское космическое агентство должно проголосовать о продолжении миссии. Значительную роль в этом может сыграть и удачная посадка модуля.

Основная цель проекта "Экзомарс" — это поиск возможных следов прошлой или ныне существующей жизни на Марсе. За это отвечает орбитальный зонд Trace Gas Orbiter. На нём установлены два специальных прибора. С их помощью учёные надеются установить, каким образом возникает на Марсе метан.

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