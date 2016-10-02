ДНР-ЛНР троллят народно-демократическую власть Украины

03.10.2016 (16:46)

В ДНР и ЛНР завершились праймериз

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в воскресенье, 2 октября, прошло голосование на предварительных выборах, передает «Интерфакс».

Окончательная явка на предварительное голосование в провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) составила более 370,5 тысячи избирателей. Такие данные сообщил председатель Временной избирательной комиссии (ВрИК) Андрей Коржевский.

"ВрИК завершила подсчет бюллетеней. Количество проголосовавших составило 370 тысяч 517 человек. Нарушений выявлено не было", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Коржевский добавил, что действующий мэр Донецка Игорь Мартынов заручился поддержкой 83,2% проголосовавших.

Первый этап праймериз в ДНР проходил в Донецке. Жители выбирали лучших кандидатов на пост мэра, депутатов городского совета, местных советов, а также руководителей районов и административно подчиненных Донецку населенных пунктов, в том числе расположенных на линии разграничения. В ЛНР жители Луганска, Александровска и поселка Юбилейный голосовали за кандидатов на посты в органах местного самоуправления.

В ЛНР, по предварительным данным, явка избирателей составила 54 тысяч 426 человек. Как сообщил председатель ВрИК республики Сергей Козьяков, нарушений процесса голосования на избирательных участках зафиксировано не было.

Праймериз являются подготовкой к проведению местных выборов, в ходе которой должны определиться кандидаты на должности руководителей городских и поселковых администраций.

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