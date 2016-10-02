Как живется бомжам в Ужгороде?

03.10.2016 (17:14)

«Санитары» Ужгорода: в городе становится больше бомжей

Ежедневно мы встречаем их у свалок, на газонах, возле многоэтажек... в рваной одежде, с выцветшими глазами. Одни ковыляют с костылями, другие - идут, шатаясь от очередной «дозы» алкоголя, некоторые - беззаботно лежат на клумбах в то время, когда мимо проходят сотни прохожих, совершенно не обращая них внимание. А между тем их постоянно становится больше.

Когда рядом... «валяются» человеческие судьбы...

Бомжи в городе, как волки в лесу... чистят окружающую среду от того, что мы набросали, оставили без присмотра. Многие из них когда-то имели семьи, однако затем остались ни с чем... прямо под открытым небом. Летом еще им хорошо - можно заночевать где и не замерзнуть, а с наступлением осени у бездомных начинаются трудности - и с «местом под солнцем», и со здоровьем. Но в больницу они не спешат, потому что говорят, что врачи ними не особенно озабочены все равно, а денег на медикаменты у них нет.

Полиция к бездомным тоже довольно лояльна - если не воруют, их не трогают. А заставить работать сегодня никто никого не может - у нас демократия... и безработица. Нередко одежду и продукты они себе находят прямо у нас под ногами, или в урнах для бытовых отходов.

- В Молодости я работал строителем. На заработках подорвал здоровье, начал пить, жена выгнала из дома. Сам я из деревни. Но на Тячевщине мне не выжить - все меня знают, никто ни копейки не даст. Поэтому решил перебраться в город. Живу за счет добрых людей, выпрашиваю милостыню. Особенно часто помогают туристы. Чаще всего «работаю» в районе автовокзала. Там всегда людно, - говорит 63-летний Василий. - Осень меня не пугает, а вот морозы ... Теперь далеко не в каждом подвале, не в каждом подъезде погреться можно, такие двери поставили, что Бастилию легче захватить, чем в помещение попасть.

Впрочем, в холодное время года для бомжей в Ужгороде действует более 20 пунктов обогрева, которые устанавливают работники ДСНС, и правоохранители поят их горячим чаем. К тому же бездомные настолько адаптируются к спартанским условиям жизни, умеют находить заброшенные помещения. Вот так и выживают. Хотя в январе этого года в областном центре двое бездомных таки замерзли.

Сами же прохожие настолько привыкли сосуществовать с бездомными, что чаще всего их просто не замечают, пока... «гром не грянет»... а точнее, что от них не исчезнет.

Если не так лежит - значит лишнее?

Нередко горожане от бомжей испытывают и незаурядные неудобства. И это не навязчивое попрошайничество подачек, а настоящие кражи.

В частности, недавно стало известно случай о том, как 42-летний бездомный украл с одного из ужгородских ресторанов контейнер для мусора. Подобных фактов, между прочим, немало, впрочем земляки не всегда обращаются в полицию и воров не всё находят.

Я оставил открытым гараж, а сам на несколько минут отошел к соседу. Рядом ходил какой-то человек сомнительной внешности. Когда вернулся, ничего странного не обнаружил. Лишь на следующий день заметил, что исчез электрочайник и старый капот с автомобиля. Искать вора было уже поздно, но если увижу его в городе - узнаю точно. Вот тогда он мне ответит, - говорит житель города над Ужем Иван Каробиньош.

Однако иногда бомжи прибегают к действительно серьезным преступлениям. К примеру, ужгородцы до сих пор помнят трагический случай, который произошел несколько лет назад возле стадиона «Автомобилист».

17-летний бомж тогда убил 51-летнего товарища за то, что тот должен был ему 200 гривен. Молодой требовал вернуть деньги, но другой бездомный не мог, поскольку «за душой» не имел ни копейки. Тогда парень ударил его по голове. Мужчина начал убегать, но так был пьян, далеко отойти не смог. Юный палач догнал свою жертву и начал изо всех сил бить ногами, причем бил несчастного до тех пор, пока тот не потерял сознание. Тогда он изнасиловал своего должника, потащил тело в заросли и забросал ветками деревьев. Сейчас убийца отбывает срок в местах лишения свободы (суд присудил ему наказание в виде 15 лет пребывания за решеткой).

Конечно, не все бездомные настолько жестоки, некоторые даже делятся последней корочкой хлеба с бездомными животными. Правда, к сожалению, большинство все же время от времени «топят» собственные проблемы в водке... и нередко забывают о морали.

Поэтому на сколько опасны для города бомжи? Говорить о вреде или пользе от бездомных неэтично, ведь они тоже люди... Кто приравнивает их к библейским «блаженным», а кто-то - к сирийским беженцам. На это у каждого из нас собственное право. Но хуже всего, что уровень жизни в государстве, в области, в нашем городе из года в год становится все ниже и на социальном дне оказывается все больше закарпатцев, от чего проблема бездомных становится все актуальнее.

И все же... как бы там ни было, а от бездомных нам никуда не дется... А ругать их или сочувствовать им - дело бесполезное. К тому же... каждый сам выбирает, как ему жить.

Мария Ужанская





В Ужгороде на автобусной остановке бомжи открыли салон красоты (ФОТО)