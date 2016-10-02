Убийца водителя BlaBlaCar скрывается в Закарпатье?

03.10.2016 (17:50)

Боец отряда "Сонечко" закарпатского "Правого сектора" с позывным "Лука"

Стало известно, что 25-летний Луан Кингисепп (позывной "Лука"), которого подозревают в убийстве Тараса Познякова, скрывается на Закарпатье в бывшем отряде Правого Сектора "Сонечко" в Мукачево.

По данным правоохранителей, Кингисепп перебрался в Мукачево после того, как долгое время скрывался во Львове.

"Лука" действовал в подразделении ПС "Сонечко" задолго до перестрелки в Мукачево в 2015 году.

По оперативным данным полиции, Луан Кингисепп вместе с 36-летним Дмитрием Голубом (позывной "Тоф"), организовал ограбление и убийство 25-летнего Тараса Познякова. Львовянин выехал в Киев на собственном автомобиле Audi A-6 и пропал в Киевской области 4 апреля 2016 года. Тело его до сих пор не обнаружено.

Дмитрий Голуб на данный момент задержан. На днях ему продлили содержание под стражей на 2 месяца.

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