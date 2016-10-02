Внимание розыск! Полиция разыскивает двух пропавших ужгородок (ФОТО)

03.10.2016 (18:07)

В Ужгороде исчезли девушки

Исчезла 17-летняя ужгородка, Гусинка Кристина Ярославна, ученица Ужгородского коммерческого техникума, и 18-летняя Свистак Юлия Витальевна. Девушки ушли из дома еще 30 сентября и до сих пор не вернулись.

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девушки. Женщина рассказала, что в последний раз общалась с дочерью по телефону около полудня в пятницу, 30 сентября. Вечером, в 18:00, девушка вышла из дома, с тех пор связь с ним прервалась.

Приметы пропавшей: рост - 165-175 см; худощавая; волосы длинные, вьющиеся, каштановые; была одета в розовую курточку.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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