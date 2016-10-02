В Киеве у полицейского неизвестные отобрали оружие, объявлен план "Перехват"

03.10.2016 (18:22)

В Киеве объявлен план "Перехват"

В понедельник около 14:00 в Соломенском районе Киева неизвестные в масках напали на сотрудника полиции и, угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, отобрали у него табельное оружие, спецсредства и служебное удостоверение.

После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen Golf 3 черного цвета с регистрационными номерами Киевской области. В Киеве введен план "Перехват".

Как стало известно, ограблен полицейский оказался капитаном подразделения "Титан". У него отобрали два бронежилета, два резиновых дубинки ПР-73М, два газовых баллончика, травматический пистолет "Вий" и удостоверение капитана полиции подразделения "Титан".

На время инцидента милиционер прибыл на объект, где выполнял охранные обязанности. Рядом с ним остановился автомобиль, из которого выскочили неизвестные в масках и, угрожая оружием, заставили полицейского отдать им сумку, где была амуниция и оружие для спецназовца и для его партнера.

Проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленников.

Напомним, что "Титан" - спецподразделение полиции, который обеспечивает охрану физических, юридических лиц и их собственности.

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