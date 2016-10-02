Учительница с Закарпатья проверила Порошенко на знание английского языка (ФОТО)

03.10.2016 (19:02)

Виолетта Македон победила в конкурсе "Учитель года" в номинации "Английсий язык"

Глава государства Петр Порошенко вручил почетные звания "Заслуженный учитель Украины" победителям конкурса "Учитель года 2016".

Среди счастливчиков и Виолетта Македон, учитель английского языка в Береговской СОШ № 5. Женщина получила победу в конкурсе "Учитель года" в номинации "Английский язык".

На церемонии награждения госпожа Виолетта обратилась к президенту на английском и отметила, что Петр Алексеевич - первый из президентов независимой Украины, который владеет английским.

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