За неделю от "паленой" водки в Украине погибло больше людей, чем в АТО

03.10.2016 (20:03)

10 литров безакцизной водки стоили 290 гривен, что в 5 раз дешевле легальной

Смертельные отравления от фальсифицированной водки, которые начались с Харьковской области, зафиксированы в пяти областях. 38 умерших хоронили на Харьковщине, Луганщине, в Донецкой, Николаевской и Житомирской областах.

Убийственное пойло за неделю положило в могилу больше людей, чем неделя войны в зоне АТО, передает ТСН.

Родные рассказывают, что они даже не могут попрощаться с умершими, так как прикасаться к телам и даже дышать вблизи запрещено. "Нам сказали 20 минут открыть тело — лицо и максимум закрыть, чтобы не видно было, потому что другие могут отравиться, кто будет рядом", - сказал брат умершего Александр Мельничук.

При этом на легальном предприятии по выработке алкогольных напитков сообщили, что правильный цикл изготовления водки состоит из очистки, смешивания, фильтрации, приготовления ингредиентов и потом разливания в бутылки.

По словам руководителя производства алкогольного завода Александра Иванусенко, даже приобретение фальсификаторами пищевого спирта в пластмассовой таре делает жидкость ядом.

Впрочем, почти половина всей алкопродукции в Украине является контрафактной, отмечает Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей. Покупатели не знают, какого качества алкоголь они покупают. В погоне за дешевым алкоголем, они готовы покупать буквально высокотоксичный суррогат.

Сейчас в Украине можно покупать алкоголь через интернет. 10 литров безакцизной водки стоили всего 290 гривен, что в 5 раз дешевле легальной, отмечает издание.

"За последние несколько лет есть существенная тенденция к увеличению и алкогольным интоксикациям и заболеваниям алкоголизмом. От молниеносной стадии поражения метиловым спиртом человек умирает в течение нескольких часов. Он слепнет, глохнет, отказывает сердце и печень. Это кома и смерть. Точка", - сообщил врач-нарколог.

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