Несповний розуму Парубий предлагает ввести визовый режим с Россией

03.10.2016 (20:27)

Больше всего валюты поступает из России

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает ввести визовый режим с Россией и усилить санкции. Об этом он заявил на заседании согласительного совета сегодня утром.

Спикер сообщил, что в связи с задержанием в России украинского журналиста Романа Сущенко, он будет предлагать рассмотреть вопрос о введении визового режима и усиления санкций против России.

Парубий напомнил, что в парламенте зарегистрирован проект постановления об отмене соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках. "Также, думаю, есть смысл обсудить вопрос о расширении санкций против России. Это компетенция Верховной Рады", - сказал он.

И это заявляет спикер народно-демократической Верховной Рады Украины, где основная часть демоса находится на заработках в России (30 процентов)!!!

Напомним, что на территории Российской Федерации по разным оценкам пребывает от 2.5 до 4 млн украинских граждан и только 15 из них имеют загранпаспорта.

Введя визовый режим с Россией и не получив от Евросоюза безвизовый режим власти Украины загонят свое население в полную изоляцию или жопу - называйте как угодно.