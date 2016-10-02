Интернет взорвало интервью в котором Стрелков-Гиркин во всю оскорбляет Путина (ВИДЕО)

03.10.2016 (21:09)

"Путин крендель, который за Собчаком портфель носил" - Гиркин

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Давая интервью одному из российских каналов, в ходе беседы с журналистом Гиркин счел нужным обозвать Путина "проституткой", обосновывая такое оскорбление постоянными перебежками лидера РФ от американцев к китайцам и обратно.Далее, когда речь коснулась Курильских островов, то экс-главарь боевиков сказал: "Путин крендель, который за Собчаком портфель носил и не ему торговать российскими территориями."Бывший наемник решил подчеркнуть: "Владимир Владимирович просто струсил еще в 2014 году и стал отступать. Его трусость заставляет сдавать свои позиции, и он будет продолжать это делать до тех пор, пока есть такая возможность. Его ничто не остановит. Он не угомонится до тех пор, пока все не будет продано, в том числе и Кремль, потому, что он уже продал и предал весь русский народ."На этом "преданный" Стрелков-Гиркин не остановился в своих оскорблениях, адресовывая их Путину он назвал его еще "бомжом из подворотни" и "терпилой".Напомним, что Стрелков-Гиркин уже не раз публично критиковал и оскорблял президента России, при этом не стесняясь в своих выражениях.