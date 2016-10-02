Интернет взорвало интервью в котором Стрелков-Гиркин во всю оскорбляет Путина (ВИДЕО)

|"Путин крендель, который за Собчаком портфель носил" - Гиркин
Давая интервью одному из российских каналов, в ходе беседы с журналистом Гиркин счел нужным обозвать Путина "проституткой", обосновывая такое оскорбление постоянными перебежками лидера РФ от американцев к китайцам и обратно.
Далее, когда речь коснулась Курильских островов, то экс-главарь боевиков сказал: "Путин крендель, который за Собчаком портфель носил и не ему торговать российскими территориями."
Бывший наемник решил подчеркнуть: "Владимир Владимирович просто струсил еще в 2014 году и стал отступать. Его трусость заставляет сдавать свои позиции, и он будет продолжать это делать до тех пор, пока есть такая возможность. Его ничто не остановит. Он не угомонится до тех пор, пока все не будет продано, в том числе и Кремль, потому, что он уже продал и предал весь русский народ."
На этом "преданный" Стрелков-Гиркин не остановился в своих оскорблениях, адресовывая их Путину он назвал его еще "бомжом из подворотни" и "терпилой".
Напомним, что Стрелков-Гиркин уже не раз публично критиковал и оскорблял президента России, при этом не стесняясь в своих выражениях.
Шокирующий рассказ партизана о том, как Путин с Януковичем "поднимал Донбасс" против Украины
Комментарии
Рейтинг: 1
Да идите уже... вас там "заждались".... Жужжат, хохлы как мухи у повидла -
"Европа - мать нам и сестра!"
Им невдомёк. что пустят это быдло
Не дальше скотного двора...
Рейтинг: 1
.Шел третий год войны ПО-ХОХЛЯЦКИ...
Главнокомандующий укроармии имел свой бизнес в глубоком тылу агрессора.
(Конфетки он, **** , делает...)
...и платил налоги агрессору, за агрессию.
...миллион его призывников мирно работали и отъедались у агрессора...
... миллион его женщин обслуживали на трассах население агрессора..
... миллион подносил кирпичи труженикам-таджикам на стройках у агрессора...
Война....она ,бл..ть ,такая...
ПО-ХОХЛЯЦКИ...!!!
Рейтинг: 1
Сожрите Друг Друга.
Рейтинг: 1
Сожрите Друг Друга.
Рейтинг: 0
Слава Украины - дурная слава!
Человеческая цивилизация не видела большей мрази, чем вооруженные силы Украины!
Украинская армия, бравадствующая перед камерами и
колхозными бабами, стебущаяся над убитыми, дерзко
пытающая пленных, храбро расстреливающая мирных
жителей издалека, драпает от солдат-ополченцев
противника, панически расстреливает все, что видит,
злобно, как моська, смотрит на русских солдат в Крыму
из-за заборов с обосранными штанами.
Трусливо бегущая от ополченцев в чужую для них
ненавистную страну, бросая не то, что танки,
Рейтинг: 2
но даже личное оружие, бравируя потом, что это уловка.
Скуля по медпунктам и обжирая тех, кто бежал от них днем ранее..
Но самое отвратное - это смесь говна, соплей и слёз
попавших в плен к ополчению украинских быдлосолдат,
готовых жрать навоз друг друга на милость победителя,
ползающих на коленях в пыли и собственных испражнениях в стенаниях о "мамах-детках-хочу-жить-и-работать".
Но стоит отпустить - они снова превращаются в ту злобную мразь, истязающую безоружных, убивающую баб и детей.
Рейтинг: 2
Даже самые дикие фундаменталисты или фашиствующие племена Африки имеют понятия о воинской чести.
Воистину, нет ничего более мерзостного, отвратного и
презренного, чем вооруженные силы украины.
БОЕВАЯ ПАДАЛЬ - вот меткое определение збройникам
окраины.