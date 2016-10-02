В Украине изменились правила получения наследства

|Незнание о смерти родственника не дает право на новый раздел имущества
Отныне незнание о смерти родственника не является уважительной причиной, чтобы получить наследство позже отведенного законом срока.
Об этом говорится в постановлении Верховного суда Украины.
Теперь, если наследник не успел подать заявление для получения наследства в течение 6 месяцев, то незнание о смерти своих родственников не дает право на новый раздел имущества. Важной причиной является только болезнь, пребывание за границей или в тюремном заключении.
Напомним, что для начала процесса получения наследства человеку нужно подать заявление в нотариальную контору, которая рассмотрит заявления от всех претендентов и через 6 месяцев разделит имущество.
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