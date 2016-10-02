Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 4 октября

04.10.2016 (06:37)

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, дождь не прекратится до самого вечера

В Закарпатской области облачно, временами сильные, местами очень сильные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный 7-12, местами шквалистое усиление 15-20, на высокогорье до 25 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, днем 9-14 ° тепла, в горах местами течение суток 4-7 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, дождь не прекратится до самого вечера. Ветер восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 10-12 °, днем 12-14 ° тепла.

Восход 07:34

Закат 19:04

Температура за последние 130 лет 4 октября:

макс: 25.7° (2000)

мин: -5.4° (1978)

Народный прогноз погоды: 4 октября почитается память святого апостола Кондрата. Погода в этот день имеет огромное значение, поскольку какой погода бывала в этот день - такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму.