Курс валют на 4 октября (+ новости экономики)

04.10.2016 (06:42)

Курс валют 04.10.2016

Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) 1,3 миллиарда долларов в 2016 году и около 5,4 миллиардов долларов в 2017 году. Транши будут предоставлены при условии успешного выполнения экономической программы Украины.

Соответствующий обновленный график опубликован на сайте МВФ по итогам второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Деньги фонд планирует перечислять каждый квартал по результатам выполнения критериев эффективности. Самый большой транш – более 1,986 миллиардов долларов – запланирован на первый квартал следующего года. После этого планируется два транша по 1,33 миллиарда и пять по 735 миллионов долларов.

Согласно обнародованному графику, до конца 2016 года Украина может получить 600 миллионов евро финпомощи и 100 миллионов долларов в виде кредита НБУ от Нацбанка Швейцарии.

Напомним, 29 сентября постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, заявил, что фонд видит улучшение экономики Украины.