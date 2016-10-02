О чем думают девушки, делая минет своему мужчине (ФОТО)

04.10.2016 (07:08)

Не слишком ли большая попа кажется тебе в этом ракурсе...

8 мыслей, которые проносятся в голове девушки, когда она занимается с тобой оральным сексом

Конечно классно, когда секс настолько хорош, что голова затуманивается, мысли выкипают, как забытый на плите чай, и тело само знает, что делать. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев это не так.

Во время секса женщина думает, причем о самых разных вещах. В начале отношений - о том, не слишком ли большая ее попа кажется тебе в этом ракурсе. В середине - о том, что неплохо бы сдать в химчистку любимый пиджак. Совсем в середине - о новом молодом охраннике с работы, который улыбнулся ей над сканвордом.



Но есть в сексе один эпизод, во время которого мысли женщины крутятся исключительно вокруг одного предмета внимания. Речь идет об оральном сексе. Это действо требует от женщины мастерства, сосредоточенности и самоотдачи, а потому думать в этот момент на отвлеченные темы (в отличие от миссионерской позиции) довольно трудно.

Вот и приходится думать о том, что, так сказать, перед глазами. Мыслей на эту тему ограниченное количество, и они обычно повторяются. Собственно, их сейчас и перечислим (в комментариях можете добавить свои).

«Надо было убрать волосы в хвост».

Почувствовав атмосферу праздника, они выходят из-под контроля и начинают лезть в глаза и рот, сильно мешая процессу.

«Интересно, а я выгляжу так же бессмысленно, как актрисы порнофильмов?»

Никому не хочется остаться в памяти партнера с широко открытым ртом и безумными глазами.

«Он застонал! Я гуру орального секса! Я незабываемая! »

Мужские стоны - лучшая награда за наши женские старания на оральном поприще. Хотя от массажа они тоже не отказались бы. И от кофе в постель. И от цветов.

«Следи за зубами, следи за зубами, следи за зубами ...»

Поверь, она боится укусить тебя не меньше, чем ты боишься, что она это сделает.

«А ну быстро убери руку с моего затылка, хам!»

Ты же не хочешь, чтобы у девушки произошел рвотный позыв - сначала в прямом смысле, а в перспективе и на оральные забавы в целом - руки прочь!

«Стоит трогать его за мошонку? Пожалуй, попробую ».

Так, он не реагирует. Сжать сильнее? Кажется, вскрикнул, причем от боли. А теперь, кажется, смеется, потому что щекотно. Ладно, пусть мошонка живет беззаботно - совершенно непонятно, что с ней делать. Сосредоточусь на главном.

«Надеюсь, ты отплатишь тем же»

Ты же не думаешь, что это альтруистический порыв? Разумеется, я рассчитываю на соответствующий жест.

«Ну когда ты уже?»

Ни серьезно! Конечно, она тебя и все такое, но сколько можно?! Ты даже уже пару раз стонал так, как будто всю жизнь пролетела у тебя перед глазами, но мы все еще в процессе. Можно, конечно, сказать «Извини, друг, я устала», но это неспортивно. Ведь мы, женщины, перфекционистки и предпочитаем все доводить до конца!

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