Битва гигантов : Клинтон опережает Трампа на 5%

04.10.2016 (07:19)

За Клинтон готовы проголосовать 47% опрошенных, за Трампа - 42%

За кандидата от демократов готовы проголосовать 47% опрошенных, за республиканца - 42%

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила своего соперника-республиканца Дональда Трампа на 5% по результатам последнего опроса CNN/ORC.

Сообщается, что Клинтон удалось повысить свой рейтинг после первых теледебатов с Трампом, которые прошли неделю назад. За кандидата от демократов готовы проголосовать 47% опрошенных, за республиканца - 42%.

CNN отмечает, что Клинтон отобрала у Трампа большой процент голосов мужчин - если в начале сентября Трамп опережал ее в этой категории на 22 пункта, то теперь - на 5. Также резко возросла поддержка Клинтон со стороны независимых избирателей.

Опрос проводился с 28 сентября по 2 октября, было опрошено 1335 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса составляет 2,5%.

Ранее сообщалось, что 62% американцев признали победу Клинтон в первых президентских теледебатах.

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