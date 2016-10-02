Закарпатцы подозревают, что львовяне свозят к ним свой мусор (ФОТО)

04.10.2016 (08:34)

Не возят ли львовский мусор в Закарпатье "по тихому"?

В соцсети появились фотографии неизвестного грузовика с львовскими номерами, который в последнее время активно курсирует по улицам Берегово.

Жители начали бить на сполоx - считают, что к ним, а именно на xутор Запорожский, стали привозить отxоды с других регионов Украины. Грузовик, на львовских номерах, которы вероятно перевозит мусор, видели здесь уже неоднократно.

"Что скажете - теперь к нам стали привозить мусор со Львова! Xутор скоро будет плавать в мусоре. Некоторые люди, по-видимому, становятся богаче, если привозят сюда отходы", - сообщает Николетт Киш.

Сейчас люди ожидают объяснений от власти, ведь хорошо помнят аферу с так называемым «премиксом» - вредными отxодами из Венгрии, которыми была обильно посыпана земля Береговщины десять лет назад.

Напомним, в прошлом месяце во Львове встал вопрос поиска мест, куда свозить ТБО. Принять львовский мусор согласились в Днепре и Николаеве. Тогда в мэрии утверждали, что о проблеме знают и работают над этим вопросом. В частности, мэры Николаева и Днепра согласились принять у себя часть львовского мусора.

"Мусор принимается полигонами, которые находятся на территории Львовской области. Также мусор вывозят за территорию Львовской области. Мусор, который продуцируется в Львове, вывозится тремя перевозчиками. По двум проблема", - отмечает заместитель председателя комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Львова Ирина Маруняк.

Не вошло ли Закарпатье в перечень негласных областей, куда из Львова свозят мусор - вопрос же актуален, тем более в ситуации, сложившейся сейчас в Берегово.

Не свозят ли львовский мусор втихаря на Закарпатье? - Такое же предположение сделал Иван Чубирко увидев интересный документ-обращение от "АВЕ Львов".