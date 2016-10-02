На Закарпатье неизвестный на тракторе вспахал отремонтированную международную трассу (ФОТО)

04.10.2016 (09:25)

Москаль пожаловался на вспахавшего асфальт тракториста

Председатель Закарпатской Областной Государственной Администрации Геннадий Москаль пожаловался на "вспахавшего асфальт" международной трассы М-26 тракториста.

О повреждении недавно отремонтированной дороги международного значения М-26 "Дьяково-Вилок", которая ведет к единственному на Закарпатье грузовому пункту пропуска на украинско-румынской границе губернатор Закарпатья сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорога международного значения М-26 «Дьяково-Вилок», которая ведет к единому на Закарпатье грузовому пункту пропуска на украинско-румынской границе.

Капитальный ремонт здесь не проводился с момента обретения Украиной независимости, в прошлом году местные жители даже заблокировали трассу, требуя починить ямы, по которым на обычной машине невозможно было проехать.

В этом году с трудом удалось выбить более 30000000 гривен для капремонта дороги, которая является лицом Украины для всех, кто заезжает сюда из Румынии. Поскольку со стороны расположены поля, дорожники сделали 24 асфальтные заезда для сельхозтехники.

На следующей неделе запланировали торжественное открытие дороги, и вот нате! Какой-то тракторист с с.Петрово, не захотев проехать несколько метров до заезда, свернул прямо с дороги на свой участок и проорал плугом асфальтовое покрытие. Оставил свой след в истории села...

И знаете, что интересно? Никто и не думает перекрывать дорогу и требовать наказать «народного умельца», все сидят тихо, как будто так и должно быть. Сельский председатель даже возмущается: «А что там такого? Он же не 200 метров проорал...» Теперь думаю - стоит ли вообще строить дорогу для таких, извините, «дикарей»?

P.S. Тракториста сейчас ищем, готовим для него «штрафные санкции».", - написал Москаль.











Международную трассу "Дьяково-Вилок" на Закарпатье все-таки ремонтируют