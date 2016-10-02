На Закарпатье пройдет чемпионат Украины по ралли

04.10.2016 (09:56)

В Закарпатье проведут чемпионат Украины по авторалли

В течение 7-9 октября по территории Савалявского и Воловецкого районов Закарпатской области пролягут соревновательные трассы VІ этапа чемпионата Украины по авторалли "ХІV Ралли Галиция - 2016».

В нынешнем этапе чемпионата Украины по авторалли ожидается около 20 экипажей из Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепровской, Черкасской, Одесской, Полтавской и Киевской областей.

Стоит отметить, что соревнования проводятся Автомобильной федерацией Украины и Галицким автомобильным клубом под эгидой Министерства молодежи и спорта Украины при активном содействии управления физической культуры и спорта Львовской облгосадминистрации, а также Дрогобычской, Сколевской и Туркивской райгосадминистраций.





Программа проведения "ХІV Ралли Галиция":

7 октября

18:00 - 18:30 - торжественное открытие соревнований (с. Поляна Свалявский район)

18:30 - 20:10 - скоростные соревнования ССД "Поляна"

8 октября

10: 00-16: 30 - скоростные соревнования

СД "Поклон" (с. Поляна, с. Уклон, с. Грабовница, с. Пидлоззя, с. Нижние Ворота) - Савалявский и Воловецкий районы Закарпатской области.

СД "Орява" (с. Орява, с. Погар, с. Кривое, с. Должки, с. Росохач, с. Таможенная) - Сколевский район.

9 октября

10: 00-16: 30 - скоростные соревнования

СД "Ласточка" (с. Новый Кропивник, с. Коротичи, с. Ласточка) - Турковский район

СД "Быстрица" (с. Исаии, с. Ждановка, с. Быстрица, с. Старый Кропивник) - Дрогобычский район.

20: 00-21: 20 - скоростные соревнования ССД "Дрогобыч" - город Дрогобыч.

21:30 - церемония награждения победителей и призеров авторалли. Торжественное закрытие соревнований на центральной площади города Дрогобыча.





Этим летом, в июне, В Закарпатье проходили соревнования II этапа чемпионата Украины по горным автогонкам и ралли.