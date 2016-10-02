Закарпатcкие пограничники пресекли очередную попытку табачной контрабанды

04.10.2016 (10:23)

На Закарпатье пограничники обнаружили почти 1000 пачек контрабандных сигарет

Сотрудники Госпогранслужбы продолжают предпринимать активные меры по противодействию незаконной деятельности на государственной границе Украины.

Очередную попытку табачной контрабанды было прекращено вчера пограничниками Мукачевского отряда. Так во время несения службы наряд отдела «Деловое» обнаружил автомобиль украинской регистрации, который остановился неподалеку от госграницы. Из данного авто вышли неизвестные и начали доставать из багажника пакеты завернутые в черные полиэтиленовые пакеты и перебрасывать их через заградительный забор.

Заметив пограничников нарушители начали убегать, поэтому чтобы их остановить военнослужащими было совершено предупредительный выстрел вверх. Одного из мужчин, который осуществлял переброску пакетов, задержали. Другой нарушитель сев в транспортное средство на большой скорости проследовал в направлении населенного пункта Деловое.

Неподалеку от места задержания пограничники нашли 2 пакета контрабандного табака, в которых находилось 960 пачек сигарет. Задержанный контрабандист и курево были доставлены в пограничное подразделение. Устанавливаются личности остальных участников неудачной сделки.

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