В Венгрии показательно уничтожили более 10 тыс контрафактных часов (ФОТО, ВИДЕО)

|В Ньиредьхазе уничтожили 12 тысяч часов Calvin Klein
В понедельник 3 октября венгерские налоговики в Ньиредьхазе показательно уничтожили 12000 поддельных часов Calvin Klein, которые были изъяты у украинских перевозчиков.
Для иx уничтожения сначала использовали грузовик, потом грейдер, который проехался по контрафактной продукции. Далее дело завершили простые рабочие городской свалки.
Как сообщил представитель венгерской службы Йожеф Шолтес, часы были конфискованы в начале августа в пограничном селе Берегшурань в украинского перевозчика.
При проверке груза обнаружили, что часы поддельные. Было возбуждено уголовное дело против двух граждан Украины. Так в Европе борются с подделками известных брендов. В частности представитель владельца товарного знака подтвердил, что если бы этот товар попал на рынок, то мог причинить ему ущерб на более чем 680 млн форинтов.
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