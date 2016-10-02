В Венгрии показательно уничтожили более 10 тыс контрафактных часов (ФОТО, ВИДЕО)

04.10.2016 (10:46)

В Ньиредьхазе уничтожили 12 тысяч часов Calvin Klein

Рейтинг: -1

В понедельник 3 октября венгерские налоговики в Ньиредьхазе показательно уничтожили 12000 поддельных часов Calvin Klein, которые были изъяты у украинских перевозчиков.Для иx уничтожения сначала использовали грузовик, потом грейдер, который проехался по контрафактной продукции. Далее дело завершили простые рабочие городской свалки.Как сообщил представитель венгерской службы Йожеф Шолтес, часы были конфискованы в начале августа в пограничном селе Берегшурань в украинского перевозчика.При проверке груза обнаружили, что часы поддельные. Было возбуждено уголовное дело против двух граждан Украины. Так в Европе борются с подделками известных брендов. В частности представитель владельца товарного знака подтвердил, что если бы этот товар попал на рынок, то мог причинить ему ущерб на более чем 680 млн форинтов.