Нардепы ВР и области разработают изменения в Закон "О СЭЗ "Закарпатье"

04.10.2016 (10:59)

Закарпатье может получить статус свободной экономической зоны

Депутаты Закарпатского областного совета на своем втором пленарном заседании четвертой сессии приняли решение о создании рабочей группы по подготовке внесения изменений в Закон Украины «О специальной экономической зоне «Закарпатье» и утвердили ее состав.

В него вошли народные депутаты Украины - Роберт Горват и Михаил Ланьо, а также депутаты областного совета: Йожеф Баторе, Петр Грицик, Михаил Кош, Иван Курах, Денис Ман, Эрнест Нусер, Чаба Пейтер, Виктор Русин, Михаил Станко, Иван Чубирко, Андрей Шекета, Василий Якубець.



Рабочая группа должна разработать проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О специальной экономической зоне «Закарпатье».

Контроль за выполнением этого решения возложен на председателя областного совета Михаила Ривис.

Пресс-служба Закарпатского облсовета.

Закарпатье может получить статус свободной экономической зоны