В Ужгороде судья хотел добровольно уйти из жизни

04.10.2016 (11:34)

В Ужгороде совершил попытку суицида судья Евгений Животов

В воскресенье, 2 октября, в областном центре Закарпатья произошло ЧП - в собственном доме совершил попытку суицида судья Апелляционного суда Закарпатской области Евгений Животов.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, инцидент произошел в 5 часов утра. Судья пытался застрелиться выстрелом в упор в висок из «травмата» - пистолета для отстрела резиновых пуль типа пистолета Макарова.

По предварительной информации, обнаружила Е.Животова его жена.

Сейчас Е.Животов находится в областной клинической больнице. Рана оказалась не смертельной, но, похоже, серьезное повреждение мозга.

Как утверждают люди, близкие к Е.Животову, вечером, предшествующем попытке самоубийства, он находился в крайне подавленном состоянии, а поведение было очень странным. Другие источники утверждают, что такое положение имело место не один день.

При этом информация о освидетельствовании Е.Животова на содержание в крови алкоголя или наркотических веществ отсутствует.

Любую информацию на эту тему получить очень сложно, вероятно имеет место попытка скрыть инцидент. Об этом свидетельствует и тот факт, что с момента чрезвычайного происшествия прошло уже двое суток, однако никаких официальных сообщений по этому поводу озвучено не было.

Более того, есть информация, что делается попытка использовать эту ситуацию для дискредитации определенных лиц, непосредственно причастных к резонансному раскрытия коррупционных схем на Закарпатской таможне ДФС.

Евгений Животов является судьей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях Апелляционного суда Закарпатской области. При этом относится к числу наименее публичных судей этого суда.

Известно, что в настоящее время, Е.Животов находится в отпуске. Хотя в списке предназначенных на вторник, 4 октября, его фамилия фигурирует в предназначенной к рассмотрению уголовного дела в составе коллегии судей. В последующие дни назначенных к рассмотрению дел с его участием нет.

Евгений Животов является сыном судьи судебной палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Геннадия Животова. Последний до назначения в Киев работал в том же Апелляционном суде Закарпатской области.

Датой рождения Е.Животова интернет указывает 16 июня 1981. Судя по декларации, у него есть жена и дочь.

Напомним, 15 мая 2013 года в Ужгороде, на частной автостоянке по улице 8 Марта сожгли автомобиль «Шкода-Октавия» черного цвета 2002 года выпуска, принадлежавший тогдашнему судье Великоберезнянского районного суда жителю Ужгорода Животову Евгению Геннадьевичу. В Ужгороде продолжают поджигать автомобили судей и прокуроров