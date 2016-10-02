Полицейские нашли дома у закарпатца тайник с наркотиками (ФОТО)

04.10.2016 (12:11)

Виноградовские правоохранители изъяли у жителя района наркотики

23-летний житель села Большая Паладь, что в Виноградовском районе Закарпатья, прятал дома марихуану. 15 граммов найденной наркотического вещества правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Вчера, 3 октября, в ходе санкционированного обыска дома жителя села Большая Паладь Виноградовского района полицейские нашли тайник с наркотиками.

4 свертка фольги с 15 граммами сухой измельченного вещества, внешне похожего на марихуану, 23-летний парень держал в шкафах на кухне и в спальне.

Изъятое вещество направлено на экспертизу в НИЭКЦ при ГУНП в Закарпатской области. Ведется следствие.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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