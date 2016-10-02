Сою в Закарпатье начали выращивать в промышленных масштабах (ВИДЕО)

04.10.2016 (12:40)

На Закарпатье начали активно выращивать сою

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Уже неоднократно отмечалось, что Закарпатье имеет все благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. И речь не только о традиционных картофеле, пшенице или кукурузе. Оказывается в Закарпатской области можно довольно успешно выращивать и сою.Внешне похожая на фасоль соя считается одной из древнейших съедобных культур. Соя наиболее распостранена в Китае, Японии и Индонезии.Выращивать сою в Закарпатье начали довольно недавно, года три-четыре тому и в промышленных масштабах.Подробности смотрите в видеосюжете: