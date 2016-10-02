Сою в Закарпатье начали выращивать в промышленных масштабах (ВИДЕО)

|На Закарпатье начали активно выращивать сою
Уже неоднократно отмечалось, что Закарпатье имеет все благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. И речь не только о традиционных картофеле, пшенице или кукурузе. Оказывается в Закарпатской области можно довольно успешно выращивать и сою.
Внешне похожая на фасоль соя считается одной из древнейших съедобных культур. Соя наиболее распостранена в Китае, Японии и Индонезии.
Выращивать сою в Закарпатье начали довольно недавно, года три-четыре тому и в промышленных масштабах.
Подробности смотрите в видеосюжете:
В Закарпатье выращивают эко-продукты, но сами едят второсортные (ФОТО)
Комментарии
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Внешне похожая на фасоль соя считается одной из древнейших съедобных культур... Похвально и печально.... ГМО семена поставили заокеанские "друзья".... после Чернобыля и разведения ГМО культур на своей территории через пару поколений наличие хвоста и рогов, а также перепонок между пальцами у жителей незалежной станет ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ атрибутом и индивидуальной особенность истинных свидомых, а термин рагуль будет обще применим наравне с грамодяниным!!!!
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Мы вна расии, бодяжили с неё пойло и стали такими!!!! А сейчас ещё и плутоний на расии в колбасе будет!!!