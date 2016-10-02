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Без вести пропавшие в Мукачево 13-летние дети найдены

04.10.2016 (13:16)
13-летних Форкош Тиберия и Роман Жанну нашли на Львовщине
13-летних Форкош Тиберия и Роман Жанну нашли на Львовщине

Мукачевские правоохранители выяснили, что 13-летние Форкош Тиберий и Роман Жанна, которые разыскивались, находятся в своего отца на Львовщине.

Недавно двое несовершеннолетних, а именно - 13-летние мукачевцы Форкош Тиберий и Роман Жанна, были объявлены в розыск. Полицейские Мукачевщины выяснили, что дети находились в своего отца на Львовщине. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

Вчера полиция объявила в розыск двух пропавших ужгородок (ФОТО)


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