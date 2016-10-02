Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Ужгорода в Киев

04.10.2016 (13:29)

По пятницам будет курсировать дополнительный поезд из Киева в Ужгород

Пассажиры, которые в сентябре планируют путешествие по железной дороге из столицы в Ужгород или в обратном направлении, смогут воспользоваться дополнительным поездом № 207/239 "Киев - Ужгород - Киев".

Начиная с сегодняшнего дня по пятницам будет курсировать дополнительный поезд из Киева в Ужгорода. Так, из Киева поезд № 207 будет курсировать с 4 до 25 сентября по пятницам, отправление в рейс в 17:30 и прибытием в Ужгород на следующий день в 09:31. В обратном направлении поезд № 239 будет курсировать с 6 до 27 сентября по воскресеньям, отправлением в 20:20 и прибытием в столицу в понедельник в 12:25. Поезд будет останавливаться, в частности, в Козятине, Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Мукачево.

В составе поезда 18 вагонов: плацкартные, купейные и СВ, сообщает "Укрзализныця".

Кроме дополнительного поезда, пока из Киева в Ужгород курсируют поезда № 99, № 81, № 13.

На поезде Ужгород-Киев можно ездить со своим авто