В Украине резко изменится курс доллара

04.10.2016 (14:12)

Курс американской валюты будет колебаться

В ходе торгов курс американской валюты колебался в пределах 25,8-25,97 гривен. При этом к концу прошлой неделе котировки имели тенденцию к роста, в то время как еще неделю назад гривня уверена укреплялась.

На этой неделе, уверены аналитики "Альпари", курс американской валюты будет колебаться в пределах 25,5 – 26 гривен.

"В ходе торгов следующей недели пара USD/UAH, вероятнее всего, продолжит торговаться в коридоре 25,5 – 26 гривен за доллар США. Такой сценарий наиболее вероятен ввиду того, что на данный момент спрос и предложение в преддверии завершения месяца и квартала уравновешены, и в случае отсутствия значительных макроэкономических событий останутся таковыми", – говорится в комментарии "Альпари".

Стоит отметить, что некоторое ослабление позиций гривни на прошлой неделе также было связано с пересмотром размеров возможной помощи со стороны Евросоюза, который изначально планировал предоставить порядка 900 миллионов долларов, однако снизил эту планку до 600 миллионов, при выполнении ряда условий.

Вместе с тем Украине удалось разместить еврооблигации на сумму в 1 миллиард долларов под госгарантии США, что в значительной мере купировало возможности ослабления валюты.

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