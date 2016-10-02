Генерал рассказал, как Кремль устранит Захарченко и Плотницкого

04.10.2016 (14:43)

На сегодняшний день эти фигуры "себя исчерпали"

Псевдовыборы на Донбассе рассматриваются Кремлем как один из способов устранения от власти нынешних главарей "ДНР" и "ЛНР" - Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. На сегодняшний день эти фигуры "себя исчерпали".

Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

Оценивая "праймериз", проведенные в "республиках", он заметил: "Я думаю, это одно из мероприятий, которые дадут возможность сменить Захарченко и Плотницкого".

В этом контексте Уманец заявил о том, что "это не личности, это – бандиты. Своих функций они уже не выполняют, они себя исчерпали. Они уже не нужны".

Генерал также напомнил о том, что сегодня в руководстве России актуализировался вопрос "физического уничтожения лиц, причастных к перевозке "Бука" (зенитно-ракетная установка "Бук", с помощью которой в июле 2014 года над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг" рейса MH17. – Ред.) туда и обратно".

Уманец также заверил, что в современной России и сегодня, как в сталинские времена, "КГБ работает на полную катушку". "Просто сейчас время другое, и способы их работы более изощренные. Способы меняются, тактика меняется, но главная идея живет и процветает".

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