В Украине резко изменится погода

04.10.2016 (15:05)

4-5 октября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий

4-5 октября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в ближайшие двое суток в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ривненской областях сильные дожди, 5 октября - местами с мокрым снегом.

В то же время в Карпатском регионе ожидается сильный дождь с переходом 5 октября в мокрый снег, в горах с образованием снежного покрова.

Также 5 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях местами сильные дожди.

В течение 5-6 октября в Украине, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, понижение температуры: ночью до 4-10°, днем до 12-17°.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ривненской областях ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°, в Карпатах ночью и днем до 2° мороза - 4° тепла.

Как живется бомжам в Ужгороде?