Пьяный ужгородец затеял драку на автобусной остановке (ФОТО)

04.10.2016 (15:17)

В Ужгороде пьяный мужчина избил женщину на автобусной остановке

Вчера в 17:40 экипаж ужгородских патрульных получил сообщение о драке на площади Корятовича.

На автобусной остановке в центре города полицейские обнаружили двух мужчин, между которыми возникла драка. Как выяснили патрульные, гражданин с признаками алкогольного опьянения избил женщину. Впоследствии за женщину вступился молодой человек, однако правонарушитель продолжал вести себя агрессивно и нанес телесные повреждения ему тоже.

С целью прекращения правонарушения и безопасности окружающих патрульные были вынуждены применить к нарушителю наручники.

Позже мужчину освидетельствовали в областном наркодиспансере на состояние алкогольного опьянения. Показатель превышал допустимую норму почти в 14 раз.

Правонарушителя доставили в горотдел, отобрали объяснения и передали следователям.

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