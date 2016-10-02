Работодатели Чехии готовы принять на работу тысячи украинцев

04.10.2016 (15:31)

Особенно не хватает тех, кто имеет узкие специализации

В Чехии не хватает рабочей силы. Главный союз промышленности Чехии хочет компенсировать недостаток собственных работников украинцами. Сейчас речь идет о 140 тысячах рабочих мест.

Союз промышленности и транспорта уже призвал правительство ускорить трудоустройство украинцев на свои предприятия.

"Особенно не хватает тех, кто имеет узкие специализации. Нам срочно необходимо что-то с этим делать, ведь многие компании уже жалуются на застой работы. И если мы не можем найти этих сотрудников у нас, то должны искать их за рубежом. Нам нужны тысячи украинцев, потому что наш рынок труда обеспечить компании своими людьми не может", – заявил председатель Союза, Ярослав Ганак.

При этом премьер-министр страны Богуслав Соботка заявил о снижении уровня безработицы в стране на 5,3%. Чехия входит в ранг стран с самым низким уровнем безработицы и может уступить разве что Германии.

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