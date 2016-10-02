Голые студентки забросали долларами американское посольство в Киеве (ФОТО)

04.10.2016 (16:14)

Девушки потребовали встречи с новым послом США Мари Йованович

Посольство США в Украине блокировано активистами, которые проводят у его здания свою акцию. Обнаженные студентки забросали диппредставительство стодолларовыми купюрами с изображением председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Девушки из "Европейского Совета студентов Украины" потребовали встречи с новым послом США Мари Йованович, чтобы передать ей обращение и материалы, свидетельствующие о коррупции среди высокопоставленных украинских чиновников, сообщает 24 Канал.

По словам участников акции, Соединенные Штаты должны прекратить "подкармливать" украинскую власть кредитам, пока в стране не начнется реальная борьба с коррупцией.



В частности, активисты требовали, чтобы США призвали Президента Украины Петра Порошенко провести расследование по людям из его окружения, которые подозреваются в отмывании похищенных из бюджета страны денег.

Активисты утверждают, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева замешана в финансовых схемах бывшего президента Виктора Януковича. В 2013 году компания Гонтаревой Investment Capital Ukraine в качестве брокера участвовала в сделках на сумму 1,5 млрд. долларов в интересах кипрских компаний, принадлежащих приближенным к Януковичу чиновникам.

В это время счета этих компаний в украинских банках арестованы, но следствие по фигурантам преступных схем фактически остановлено. Как уверяют активисты, Генеральная прокуратура Украины не может получить свидетельство Гонтаревой, которая является одним из основных участников этого дела.





Чтобы привлечь внимание американских дипломатов, активистки устроили у посольства перформанс: обнаженные девушки, надев маски с изображением председателя Национального банка, "стирали" в тазиках с надписью ICU полотенца с изображением стодолларовых купюр. По словам девушек, представление наглядно демонстрирует процесс отмывания "грязных денег" Януковича с помощью инвестиционной компании "главной Банкирши страны".



Как заявили активисты, в США за финансовые схемы с деньгами, полученными коррупционным путем, чиновникам и политикам грозит длительное тюремное заключение. Однако в Украине они не только остаются безнаказанными, но и продолжают занимать высокие должности в государственных структурах.

Активисты передали обращение к послу США Мари Йованович, пообещав проводить свои акции регулярно, пока не получат реакции от американских властей.

Ранее украинское аналитическое издание "Главком" опубликовало результаты торгов на бирже "Перспектива", где происходит купля-продажа ценных бумаг украинских эмитентов. Документы свидетельствуют, что известная инвестиционная компания Investment Capital Ukraine в 2013 году осуществляла операции в интересах кипрских компаний на сумму более миллиарда долларов. В 2014 году Генеральная прокуратура Украины арестовала счета этих компаний в украинских банках.



Следствие установило, что средства, которыми оперировала Investment Capital Ukraine, были украдены из бюджета страны, выведены из Украины, а затем возвращены в страну в качестве частной иностранной инвестиции. Владельцем и руководителем компании действовала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Депутаты украинского парламента Сергей Власенко и Александра Кужель уверены, что Гонтарева понимала коррупционный характер средств, с которыми работала, и должна понести не только политическую, но и уголовную ответственность.



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