В Ужгороде водитель маршрутки отменил постановления горисполкома и Кабмина

04.10.2016 (18:30)

Этим наглецом является водитель "маршрутки" №21

Некоторые водители ужгородских маршруток продолжают пренебрегать решением исполнительного комитета ужгородского городского совета и отказываются бесплатно перевозить школьников.

Одним из них является водитель "маршрутки" №21.

Об этом сообщает ужгородец Михаил Манзич в Фейсбук.

"Никогда бы не подумал, что простой водитель маршрутки может отменять постановления горисполкома и Кабмина о бесплатные перевозки учащихся общеобразовательных школ и выходцев из многодетных семей. "Герой" заметки объявил перевозки в автобусе маршрута № 21, на котором работал по подмене в субботу 01.10 2016 безльготным и объяснил девочке, в возрасте 13 лет, что она великовата иметь два удостоверения (ребенка из многодетной семьи и ученицы школы) и перевозки является платными! Я уже 35 лет работаю в АТП, но такого случая не слышал. Ребенок сел в автобус, который следовал позади - маршрут №14, где показала удостоверение водителю и тот не требовал оплаты", - пишет Михаил Манзич.

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