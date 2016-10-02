"Люба людина тут бути не годна!" - карпатский пастух "убил" уникальным закарпатским диалектом и глубокой философией (ВИДЕО)
04.10.2016 (18:58)
Пастух с Карпат до слез рассмешил пользователей соцсетей
В Сети набирает популярность телесюжет о карпатских пастухах, в котором один из героев не растерялся и рассказал все, что думает о своей работе.
Уникальный карпатский диалект и глубокая философия пастуха рассмешила пользователей соцсетей и подчеркнула уникальную самобытность жителей карпатского региона Украины