"Люба людина тут бути не годна!" - карпатский пастух "убил" уникальным закарпатским диалектом и глубокой философией (ВИДЕО)

04.10.2016 (18:58)

Пастух с Карпат до слез рассмешил пользователей соцсетей

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В Сети набирает популярность телесюжет о карпатских пастухах, в котором один из героев не растерялся и рассказал все, что думает о своей работе. Уникальный карпатский диалект и глубокая философия пастуха рассмешила пользователей соцсетей и подчеркнула уникальную самобытность жителей карпатского региона Украины