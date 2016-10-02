В фойе Закарпатской ОГА красуется белый рояль (ВИДЕО, ФОТО)
04.10.2016 (20:02)
Не играли в Белом Доме Закарпатья разве что на рояле ... До сих пор!
Фойе здания облгосадминистрации все убедительнее возвращает себе былую славу ведущей художественной гостиной края.
Уже привычным явлением здесь стали презентации работ образотворцев и фотохудожников не только Закарпатья, но и других областей и стран. Также, в течение последних двух лет в здании Крупки произошли и немало знаковых концертов. Не играли здесь разве что на рояле ... До сих пор!
Представили инструмент, как и полагается, концертом - народная артистка Украины, солистка Закарпатской областной филармонии Этелла Чуприк не только сыграла несколько музыкальных произведений, но и отметила, что рояль очень хорошо отреставрирован и его звучание как раз подходит для камерных концертов.
Роскошный белый немец стоимостью 137 000 гривен областная власть приобрела специально для будущих мероприятий в атриуме.