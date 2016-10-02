В фойе Закарпатской ОГА красуется белый рояль (ВИДЕО, ФОТО)

04.10.2016 (20:02)

Не играли в Белом Доме Закарпатья разве что на рояле ... До сих пор!

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Фойе здания облгосадминистрации все убедительнее возвращает себе былую славу ведущей художественной гостиной края. Уже привычным явлением здесь стали презентации работ образотворцев и фотохудожников не только Закарпатья, но и других областей и стран. Также, в течение последних двух лет в здании Крупки произошли и немало знаковых концертов. Не играли здесь разве что на рояле ... До сих пор!Представили инструмент, как и полагается, концертом - народная артистка Украины, солистка Закарпатской областной филармонии Этелла Чуприк не только сыграла несколько музыкальных произведений, но и отметила, что рояль очень хорошо отреставрирован и его звучание как раз подходит для камерных концертов.Роскошный белый немец стоимостью 137 000 гривен областная власть приобрела специально для будущих мероприятий в атриуме.