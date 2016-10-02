Алина Кабаева появилась на публике с детьми от Путина (ФОТО)

04.10.2016 (20:29)

Кабаева родила троих детей от российского президента

Любовница российского президента пришла в московский Дворец спорта с двумя детьми, наличие которых она ранее отрицала.

Любовные отношения бывшей гимнастки и президента РФ обсуждают уже несколько лет.

Кабаева и Путин родители троих детей?

30 сентября в Daily Mail были опубликованы фото российской спортсменки и депутата Госдумы Кабаевой с двумя детьми. Любовница президента пришла на спортивное мероприятие в московский Мегаспорт с двумя мальчиками, а на безымянном пальце гимнастки красовалось кольцо, которое она безуспешно пыталась скрыть от папарацци.

Британские журналисты предположили, что это и есть "секретная семья" Путина. По слухам, Кабаева родила троих детей от российского президента.

В 2009 году американский журнал New York Post потряс общественность сообщением о том, что Алина Кабаева родила Путину сына. Спортсменка это известие опровергла, но именно в этот период она набрала вес, поэтому ее слова СМИ поставили под сомнение.

Зимой 2013 года появилась информация о том, что гимнастка подарила президенту второго ребенка, а в 2015-м в швейцарской клинике на свет появился самый молодой ребенок Путина.

Кремль официально не подтвердил эту информацию. Однако именно в марте 2015 года президент исчез из поля зрения журналистов на неделю.

Кабаева и Путин: была ли свадьбы?

Сплетни о романе Алины Кабаевой с президентом России появились еще в 2006 году, когда чемпионка по спортивной гимнастике пришла в большую политику. А через два года в газете "Московский корреспондент" была опубликована статья о якобы готовящейся свадьбе Кабаевой и Путина. Но на тот момент президент был женат, и резонанс вокруг этой новости быстро угас.

Хотя уже в 2013 году глава государства объявил о своем разводе после 30 лет брака с женой Людмилой. Именно Алину Кабаеву "желтая" пресса назвала разлучницей президентской четы. Поводом для новых сплетен стало вручение гимнастке награды за заслуги в спорте лично из рук Путина.

В 2014 году на открытии Олимпиады у спортсменки на руке заметили обручальное кольцо, и снова возник вопрос: поженились или Кабаева и Путин? Новости о личной жизни гимнастки и все слухи о любовных отношениях президента до сих пор не имеют официальных доказательств.

Но 30 сентября 2016 Алина Кабаева снова появилась на публике не только с обручальным кольцом, но и с двумя детьми, наличие которых она ранее полностью опровергала

Как выглядит сексуальная красотка с идеальным женским телом (ФОТО)