Секс в каких позах поможет женщине быстрее достигнуть оргазма (ФОТО)

04.10.2016 (20:44)

Довольно часто женщины испытывают оргазм в позе наездницы

Несколько советов о том, как сделать секс более ярким и сильным, а оргазмы мощнее и продолжительнее. Секс – это важное и ответственное дело, чтобы относиться к нему небрежно.

Многие пары упорно трудятся над тем, чтобы получить максимальное удовольствие от секса. Как достичь гармонии в сексе? Для этого рекомендуется использовать сексуальные игрушки, новые позы, просмотр порнофильмов и откровенные разговоры.

Как все уже знают, что различают два вида оргазма-вагинальный и клиторальный. Клиторальный оргазм достигается быстрее, но вагинальный оргазм ярче и сотрясает все тело. Для того, чтобы женщине приблизиться и получить вагинальный оргазм, нужно знать несколько техник.

Для начала стоит изучить своё тело и понять в какой позе оргазм более достижим. Можно использовать секс игрушки с легка изогнутыми формами. С помощью них вы сможете доставить удовольствие женщине и разнообразить сексуальную жизнь.

Довольно часто женщины испытывают оргазм в позе наездницы. Позиция, когда женщина сверху дает больше возможности управлять не только темпом, но и глубиной проникновения. В это позе оргазм достигается достаточно легко, но стоит не забывать, что в этой позиции у мужчины свободны руки, которыми он может ласкать тело партнерши и помогать ей.

Самые слабые позы в достижении бурного вагинального оргазма-это поза 69 и поза где партнерша сидит на лице партнера. В этих позициях точка G будет задействована меньше всего.

Используя позицию доги стайл, так же можно доставить яркий оргазм женщине. Мужчине стоит вводить половой член снизу вверх, это позволит точнее попасть в току G.

Как выглядит сексуальная красотка с идеальным женским телом (ФОТО)