Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 5 октября

05.10.2016 (05:57)

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, небольшой дождь к вечеру усилится

В Закарпатской области переменная облачность, временами дожди, в горах местами с мокрым снегом и снегом, местами сильные осадки.

В горных районах местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-3 °. На отдельных участках горных дорог гололедица. Ветер северо-западный 7-12, местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 °, днем 5-10 ° тепла, в горах местами течение суток 0-3 ° мороза.

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, небольшой дождь к вечеру усилится. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура ночью 5-7 °, днем 8-10 ° тепла.

Восход 07:35

Закат 19:02

Температура за последние 130 лет 5 октября:

макс: 25.2° (2000)

мин: -2.8° (1957)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С давних времен этот день называется Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.