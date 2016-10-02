В Ужгороде ограбили фотосалон "Кольори" известного фотохудожника

05.10.2016 (06:19)

"Если кто-то что-то узнает, дайте знать. Отблагодарю" - Владимир Балега

В Ужгороде произошло резонансное ограбление. Неизвестные преступники обокрали фотосалон "Кольори" известного фотохудожника Владимира Балеги.

По предварительным данням, добычей воров стало дорогостоящее фотооборудования. Сейчас ведутся следственные действия, ожидаем официальной информации ГУ НП в Закарпатской области.

В связи с информацией об ограблении фотосалона «Кольори», Владимир Балега обратился к ужгородцам с просьбой, которую мы подаем дословно:

«Уважаемые друзья!

Сегодня ночью у меня украли из фотосалона рюкзак Manfroto с фотоаппаратом Nikon 810, серийный номер 8508623, объектив Nikkor 24-70 мм EDVR, серийный номер 2034102, объектив Nikkor 70-200 мм 12,8, серийный номер 20269684, объектив Nikkor AF-S 105 мм 12,8 VR, 2 вспышки Yongnuo 568 и 685.

Если кто-то что-то узнает, дайте знать. Отблагодарю.»

В Ужгороде водитель маршрутки отменил постановления горисполкома и Кабмина