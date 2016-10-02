Крым подсунул режиму свинью с отменой безвизового режима с Россией

05.10.2016 (06:28)

Оставь надежду всяк сюда входящий

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Конечно актерам из шоу "Американская история ужасов в Украине" глубоко наплевать на 4 млн. украинцев , которые находятся на заработках в России, но есть одно но.. После отмены безвизового режима с Россией жителям Крыма необходимо будет оформлять российский заграничный паспорт, чтобы получить визу для въезда на территорию Украины..Об этом сообщил общественный активист и политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев в программе "О политике" на Эспрессо.TV."Гражданам Украины, которые находятся на территории оккупированного Крыма нужно будет оформлять российские паспорта, чтобы получить визу", - отметил Афанасьев.Он заявил, что это приведет к блокированию людей, которые проживают в Крыму."С другой стороны, тем кто захочет въехать на территорию Крыма придется оформлять визу, чтобы не нарушать законы Украины. Это будет означать признание Крыма частью РФ. Поэтому наше государство и эти люди на это не пойдут", - отметил Афанасьев.По его словам проблема заключается в способе получения разрешения на посещение оккупированной территории."Если мы сможем обеспечить рабочими местами в Украине людей, которые работают на территории РФ. Если мы сможем законным образом решить как действовать адвокатам, которые защищают людей на оккупированных территориях, тогда можно вводить визовый режим с РФ", - подчеркнул Афанасьев.Смотрите также видео с репликой Червоненко - "Украина не улетит от России в космос - и наоборот"