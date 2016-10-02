Все секреты секса в позе догги-стайл

05.10.2016 (06:34)

Животная страсть (секрет незабываемого оргазма у НЕГО)

О легендарной коленно-локтевой позе было уже столько написано статей, что вряд ли вас можно удивить. Но мы постараемся! Ну что, обойдемся без длинных прелюдий и начнем, пожалуй.

СТИМУЛЯЦИЯ ТОЧКИ G

Мужчины обожают эту позу за элемент первобытности, а девушки с ее помощью могут получить отличный массаж точки G, получить незабываемые ощущения и интенсивный оргазм. Так что не брезгуем и практикуем! Но учтите, чувствительность точки G настолько велика, что может спровоцировать болевые ощущения – будьте готовы к этому.

СТАРА, КАК МИР

Говорят, упоминание об этой позе есть в трактатах древних греков и римлянах. Право, в диалогах Платона «Пир» и «Федон» упоминаний об этой позе нет. Другое название позы догги-стайл – «поза левретки», получившая его в честь самой низкорослой собаки из группы борзых. Женщина в этой позе напоминает левретку – ей приходится сексуально прогнуть спину, что не может не будоражить фантазию мужчин.

ЕЙ ПОСВЯЩАЮТ ПЕСНИ

Да, действительно удивительный факт. Этой позе посвящено по меньшей мере 1600 песен. Мы можем услышать о ней в песнях 50 Cent, Bloodhound Gang, DJ Alligator, Minimal Allianz, Dirty Dog, Rohff, Потап и Настя Каменских, Джастин Мур, Rikki,Бьянка и многих других.

«ПО-СОБАЧЬИ»

Да, одно из названий этой позы – «по-собачьи», но не только собаки спариваются таким способом. Многие животные используют ее для удовлетворения своихсексуальных потребностей. Среди них – слоны, лошади, верблюды, жирафы… Но только не киты, дельфины, шимпанзе и пауки – у них на этот счет припасены другие позы. Не будем вдаваться в подробности какие.

НЕ САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПОЗА

Если верить статистике, то не такой уж большой процент людей хотя бы раз применяли эту позу для удовлетворения своих сексуальных потребностей – всего 36 % женщин и 44 % мужчин. Если вы принадлежите к этим процентам, можем поспорить, что она является для вас приоритетной. Ну, по крайней мере, так утверждает та же самая статистика.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАГИНАЛЬНОГО СЕКСА

Коленно-локтевая поза подходит не только для вагинального секса. Ее также можно применять для анального и орального полового акта, только заранее проштудируйте камасутру, чтобы подробнее ознакомиться с техникой и не выглядеть глупо.

ПАРНИ КОНЧАЮТ БЫСТРЕЕ

В позе догги-стайл парни кончают намного быстрее, чем в любой другой, поскольку девушка предстает перед ними во всей красе, и они чувствуют себя настоящими самцами. Так что, попросите его поубавить темп, если мужчина разошелся не на шутку, чтобы растянуть удовольствие, а не закончить спустя несколько минут после начала.

СЕКРЕТ ФИРМЫ

Об этом секрете знают не многие – как только ваш партнер будет внутри, попробуйте скрестить колени (сложно, но возможно). Это обеспечит дополнительное давление на половой член и подарит твоему мужчине двойное удовольствие. У вас получится настоящая животная страсть.

ГОРЯЧИЕ ОЩУЩЕНИЯ

Перед сексом в коленно-локтевой позе не лишним будет приобрести в секс-шопе массажную свечу с возбуждающим ароматом или массажное масло. Перед половым актом, зажгите свечу или подогрейте масло. Когда мужчина войдет в вас, попросите капнуть масла на спину и ягодицы, после чего пусть растирает нежно, но интенсивно. Ощущения непередаваемые.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ПЕНИСА

Если вы найдете правильный угол, поза догги-стайл заставит даже самый маленький член «вырасти» в женских глазах. Пусть женщина головой и плечами ляжет на подушка, а попу поднимет вверх. Чтобы найти удачный угол – женщина должна выгнуть спину и сдвинуть бедра. А если девушка во время проникновения наклонится вперед – тесный физический контакт обеспечен. Все, мужчине больше не придется оправдываться перед женщиной.

Секс в каких позах поможет женщине быстрее достигнуть оргазма (ФОТО)