На границе с Польшей огромные очереди

05.10.2016 (06:47)

На границе Украины и Польши в очередях стоят 1080 автомобилей

По состоянию на 18:00 вторника на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых , передает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 250 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще двести двадцатый ЧП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ЧП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 автомобилей, в ЧП "Угринов - Долгобичув" - 150, в ЧП "Рава-Русская - Гребенне" - 150 автомобилей. В ЧП "Краковец" в очередях оказались 100 авто, 40 автомобилей стояли в очереди на ЧП "Смильниця", еще 20 - на ЧП «груши».

При этом в других пунктах пропуска на западной границе, кроме пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией (очередь из 25 авто) автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.

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