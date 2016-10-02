Доисторический секс : Древние женщины трахались со всеми

05.10.2016 (06:59)

Доисторический секс был похож современный, но более раскрепощенный и развратный

Доисторический секс был похож на современный, но более раскрепощенный и развратный. Свободные отношения, групповой секс, порнография и другие пошлые стороны доисторического секса. Несколько захватывающих фактов о сексуальной жизни пещерных людей.

Изучение пещерных рисунков дало картину несколько отличающейся от привычной картины. Пещерный секс был не примитивным, как люди, а довольно интересным и волнующим. Как занимались сексом пещерные люди и на что у них хватало фантазии? Они были о-го-го затейники!

Доисторический секс

1. Древние женщины трахались со всеми

Женщины занимались сельским хозяйством, собирательством, готовили пищу, ухаживали за детьми. Проблема отцовства не стояла, а женщины были свободны и занимались сексом со всеми членами племени. Для улучшения плодовитости женщины спали со всеми мужчинами. Несколько сексуальных партнеров и множественные оргазмы давали максимальные шансы на воспроизведение потомства.



Древние мужики не дрались за женщину, чтобы утянуть ее в свою пещеру за волосы, как принято считать. Они ждали своей очереди заняться с ней сексом или пробовали групповой секс. Если учесть, что в те времена не было интернета, телевидения и прочих развлечений, то древние люди очень много трахались между собой. Это было что-то похоже на оргию. Доисторический секс был чаще современных среднестатистических 3-х раз в неделю.



2. Статуи – это первое историческое порно

Доисторические статуи и статуэтки несли в себе сексуальные цели. Статуэтки женщин взывали у мужчин похоть и были первым порнографическим материалом. Так что мужики смотрели порно еще с пещерных времен!



3. Доисторический секс и зоофилия

Пещерные рисунки свидетельствуют о занятии сексом с животными. «Нет сомнений в том, что наши доисторические предки пользовались частым и приятным сексуальным отношения с животными» – утверждают исследователи. 25 тыс. лет до нашей эры во Франции были нанесены рисунки занятия сексом с львицей. Пещерная живопись железного века в Италии изображает человека, который вставляет пенис во влагалище или анус осла. Примеры зоофилии в первобытном искусстве достаточно обычная вещь.

4. Доисторические фаллосы

На юго-западе Германии нашли фаллосы датируемые 29 тыс. лет. Фаллосы хорошо отполированы с выемкой, чтобы походить на настоящий член. В отличии от современных фаллоимититоров этот искусственный пенис был для двоих. Ох уж эти развратные древние женщины!

5. Инцест в доисторическом сексе

Исследование строения скелетов, ученые выяснили наличие инбридинг в популяции. Инцест – ярко выраженная форма инбридинга, когда скрещивание происходит между людьми связанными прямым родством. Это говорит о том, что инцест в доисторическом сексе был обычной вещью.

6. Доисторический онанизм

Доисторическая сексуальная жизнь была не только из секса. Первобытное искусство изображает мастурбирующих как мужчин, так и женщин. Доисторических живописаний мужской мастурбации было больше, но женская мастурбация не была редкостью в доисторические времена.

7. Хомо Сапиенс и неандерталец занимались сексом

Доисторический секс был даже между разными видами людей. Ученые нашли скрещивание в генах современного человека и неандертальца на территории Европы где-то 80 тыс. – 30 тыс. лет до нашей эры. Возможно мужчины занимались сексом с страшноватыми, но сексуальными неандерталками. Или женщины подверглась насилию со стороны неандертальцев. Так что кровь неандертальцев есть и в тебе.

Вот тебе и примитивные и древние люди. Доисторический секс более раскрепощенный и развратный, чем сейчас есть у нас.

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