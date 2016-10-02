Какие авто покупают украинцы

05.10.2016 (07:05)

Toyota продолжает удерживать лидерство

Toyota продолжает удерживать лидерство

Наибольшим спросом в сентябре на украинском рынке пользовались автомобили марки Toyota, которых было реализовано 850 ед., что на 66% больше чем годом ранее. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Второе место украинцы отдали Renault, приобретя 518 машин этой французской марки. В результате Renault улучшила свой сентябрьский результат, в сравнении с прошлым годом, на 32%.

На третьем месте – KIA с 422 проданными авто (+93% к сентябрю 2015г.).

Автомобили марки Hyundai выбрали 374 покупателя – на 95% больше, чем в сентябре прошлого года.

Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 325 авто (+39% к сентябрю 2015г.).

Также в ТОП-10 сентябрьских продаж вошли: ЗАЗ – 323 шт. (-14%); Nissan – 314 шт. (+36%); Volkswagen – 287 шт. (+60%); BMW – 254 шт. (+51%); Mazda – 232 шт. (+21%).

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