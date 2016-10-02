Где провести отдых: Путешествие в Карпаты (ФОТО)

05.10.2016 (09:04)

Осень в Карпатах

Где еще может быть милее, свободнее и красивее, чем в горах?! Безграничные поляне пахучих цветов на фоне невероятно глубокого и чистого неба. Суровые каменные скалы гармонично смотрятся на фоне дремучих изумрудных лесов. Где вдали сверкает извилистая лента горной речушки, а он там игривая водичка перерастает в бурный и безудержный водопад.

Легкими нежными прикосновениями яркое солнышко рисует цветами радуги на прозрачном водном полотне свои понятные только природе картины. Будто суровые стражи обступили со всех сторон горные вершины. Одни из них холодные покрыты белой шапкой снега, а другие - покрытые густыми лесами, напоминают мохнатых медведей, которые погрузились в спячку. И вот не спит медведь, свой один глаз держит открытым, пристально смотрит зверь за порядком. И только лучше присмотришься - и сразу становится понятно - это не глаз крупного зверя, а кристально чистое горное озеро в окружении густых горных трав.

Где еще можно прикоснуться к настоящим облакам?! Только представьте: Вы поднимаетесь на вершину, а перед Вами возникает густой белый ковер… и еще несколько метров - и Вы словно поднимаетесь над миром… и как тут не почувствовать себя свободной птицей…

И не только нетронутая и чистая природа манит сюда ежегодно тысячи туристов. Карпатский край - сказочный край! Край столетних традиций, гостеприимных и искренних людей, волшебных сел и городов, которые не похожи ни на какие из других в мире. Чтобы лучше узнать этот удивительный край, недостаточно услышать чьи-то впечатления, здесь стоит таки побывать! Независимо в какое время года Вы собрались провести свой отдых в Карпатах, будь то осень или даже - зима, Вы вполне наберетесь незабываемых впечатлений и оздоровите свой организм. Из всего многообразия чудес все-таки трудно выбрать одно единственное, поэтому наша статья выделит отдельные места, которые стоит посетить в начале путешествия в Карпаты.





1. Село Пилипец

Пилипец - высокогорное село, одно из крупнейших в районе. Знаменитый горнолыжный курорт, который относится к Закарпатской области. Наиболее посещаемый Пилипец во время горнолыжного сезона. Для любителей зимнего отдыха и экстрима здесь специально оборудованные трассы общей протяженностью 20 км, самая длинная из них имеет 6 км, и 7 подъемников. Также в селе на должном уровне развита инфраструктура: гостиницы, усадьбы, рестораны, пункты проката и др. Для любителей домашнего уюта можно снять комнату в частном секторе.

Пилипчаны - гостеприимные и приветливые. Удивляешься, как эти люди могут много рассказать, поделиться всем, что у них есть: пищей, жильем, традициями. От этого даже в самые лютые морозы становится тепло и уютно на душе.

Что интересного в Пилипце

◾Церковь Рождества Пресвятой Богородицы;

◾Водопад «Шипот».

◾Гора Гымба.

◾Гора Жыд Магура.

Окраины с. Пилипец, вдп. Шипот





2. Село Шаян

Настоящая жемчужина Закарпатья - курортное село Шаян, славится своими минеральными источниками. Именно на основе этих источников была основана одна из старейших купален Мараморошские жупы. Местная вода способна вылечить и очистить кишечник, вылечить язву желудка, избавить от урологических заболеваний. Шаянская минеральная вода по своим свойствам приравнивается к известным лечебных вод «Боржоми», «Нарзан», «Ессентуки».

Развитая инфраструктура позволит туристу забыть о проблемах обустройства, а окружающая чистая и невероятно живописная природа поможет восстановить все утраченные силы. Приезжайте в Карпаты и отдыхайте в Шаяне.

Достопримечательности села Шаян

◾Целебные источники Мармарошы.

◾Вершины Шаян, Шаяниха, Шаянчик.

◾Вигорлат-Гутинский хребет.

◾Гора Лопош.

◾с. Велятино, уникальное стадо буйволов, единственное в Украине.

Жемчужина Закарпатья - курортное село Шаян





3. Город Яремче - столица туристов на Прикарпатье

Небольшой и уютный Прикарпатский городок на берегу реки Прут расположен в горной живописной котловине. Хотя история города не насчитывает и трехсот лет, именно Яремче стало колыбелью карпатской культуры и традиций. Чрезвычайно пестрый и колоритный он сочетает в себе ритмичную современность и мудрую древность. Через гостеприимство местных жителей, их любовь к природе и ближнего древняя тайна старых гор становится доступной для каждого туриста.

Особенно интересен Яремче в период самых больших религиозных праздников. Кажется, что перед тобой не привычное для горожан действо с уже пройденными не один раз традициями, а настоящий театр. Разнообразие цветов, разнообразие песен и действ не оставят равнодушным ни одного из гостей. Настоящий театр с подлинными актерами на фоне невероятных пейзажей способен найти в душе каждого из нас воспалительного гуцула. Отдых в Яремче Вам запомнится надолго.

Что стоит увидеть в Яремче

◾Водопад «Пробий».

◾Подвесной мост над Прутом.

◾Заповедник с дикими животными.

◾Старый железнодорожный мост.

◾Старинные деревянные храмы XVII-XVIII веков, выполненные в колоритном местном архитектурном стиле.

◾Музей этнографии и экологии.

◾Ресторан «Гуцульщина», построенный без единого гвоздя.

◾Перевал «Переслоп».

◾Скалы Довбуша.

◾Сувенирный рынок.

Ночной вид Яремче (Яремча) с высоты птичьего полета





4. Незабываемый отдых в селе Поляница

Следующий пункт назначения - село Поляница, которое относится к Яремчанскому городскому совету. Поселение достаточно современное и развитое. Несмотря на довольно украинское название, село может с легкостью посоревноваться с самыми известными горнолыжными курортами Европы. Именно рядом с Поляницей находится крупнейший в Украине горнолыжный комплекс «Буковель».

Каждого туриста может поразить не только невероятные пейзажи, но и чистота улиц, их упорядоченность, большой выбор уютных и современных частных усадеб и гостиниц. Поэтому отдыхая в Полянице Вы соберете полную чашу незабываемых впечатлений.

Что интересного в Полянице

◾Горнолыжный комплекс «Буковель».

◾Пешеходный перевал «Столы» 1130 г.

◾Гора «Синяк».

◾Перевернутый дом.

Поляница - туристическая деревня в Карпатах





5. Живописное карпатское село Яблуница

Село с аппетитным названием Яблуница находится в 35 километрах от города Яремче. Благодаря умеренно холодной зиме снежный покров сохраняется в течение полугода, а через большое количество склонов, Яблуница является одним из самых популярных курортов на Прикарпатье.

Как в глубоком котле находится Яблуница, из всех ее сторон окружают Карпатские горы. Сказочная пора - лето, когда воздух наполнен сладкими травяными ароматами и яркими сочными цветами. В такой природный уголок просто хочется попасть. Яблуница - отдыхай и забывай о домашних заботах.

Без чего трудно представить Яблуницу

◾Церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века.

◾Гора Хомяк;

◾Самая высокая вершина Украины Говерла (2061 м).

◾Гора Петрос (2020 м).

◾Яблуницкий перевал.

Яблуница - курортное село в Карпатах





6. Город украинских обычаев и обрядов - Косов

По местной легенде Косов - часть райской земли. И с этим трудно не согласиться! Край садоводства и пчеловодства, мировая Мекка народно-прикладного искусства. Весь Прикарпатский и горный край представлен в работах местных мастеров. Косов - народная энциклопедия Гуцульщины. Посещение и отдых в Косове - праздник души и тела, можно продолжать вечно.

От такого наслаждения сами собой рождаются поэтические строки:

«Запахущі меди і солодкі суниці,

Світанкова роса на царівні – ялиці,

І цілюща вода голубої криниці,

Отаким мені Косів завжди буде сниться.»

Чем еще славится Косов

◾Церковь Рождества Иоанна Крестителя нач. XX в.

◾Деревянная церковь Благовещения Пречистой Девы Марии.

◾Национальный парк «Гуцульщина».

◾Музей Струтинского.

◾Музей освободительной борьбы Карпатского края.

◾Косовский рынок.

◾Косовский музей народного искусства и быта.

◾Водопад «Косовский Гук».

◾Валы замка.

г. Косов, панорама с хребта Острый





7. Сказочный гуцульский поселок - Верховина

Певческий край с веселыми и приветливыми людьми. Магическое и загадочное место, которое поражает самые скептические умы. Край настолько живописен, что стал любимым среди писателей и поэтов. Окружающая красота и величие настолько поразила режиссера Сергея Параджанова, что именно здесь был снят знаменитый на весь Советский Союз фильм «Тени забытых предков».

Верховина - как крепость, которая оберегает традиции Прикарпатского края с южной стороны. Очень яркие традиции празднования свадьбы, которая происходит здесь целую неделю. Народные традиционные костюмы - это только вершина айсберга, а все остальные традиции, их многообразие просто трудно перечислить и понять сразу. Но гостеприимные и искренние гуцулы хотят, чтобы о них знал весь мир. Поэтому не нужно стесняться, Вам объяснят все в мельчайших деталях, - пожалуйте и отдыхайте в Верховине!

Чем славится Верховина

◾Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов им. Р. Кумлика.

◾Музей гуцульской магии.

◾Дом-музей «Тени забытых предков».

◾«Хата-стая».

◾Региональный историко-краеведческий музей Гуцульщины.

◾Музей прикладного искусства, поселок Ильцы.

◾Верховинский национальный природный парк.

◾г. Поп-Иван.

◾Писаный камень.

Дом-музей фильма «Тени забытых предков»





8. Серебряный курорт Гуцульщины - село Шешоры

Богатое и роскошное гуцульское село в Косовском районе. Без сомнения - лучший способ отдохнуть это поехать в Карпаты. Шешоры - знаменитый на всю Украину и за ее пределами курорт, в котором от чистого горного воздуха с ароматом настоящих полевых трав кружится голова. В каком просыпаешься от сладкого пения птиц и мягкого солнечного лучика. Курорт, в котором исцеляешься с помощью природы душой и телом. Место, где можно найти внутреннюю гармонию.

И конечно куда же без лыж. Настоящих смельчаков и экстремалов в Шешорах ожидают специально оборудованные горнолыжные курорты. А вкусная гуцульская кухня быстро восстановит Ваши силы.

Что посмотреть в Шешорах

◾Озеро Лебедин.

◾Урочище Петричила.

◾Водопады Большой и Малый Гук.

◾Серебристые водопады.

◾Аллея с американской сосны времен Австро-Венгрии.

◾Хребет «Брусный».

◾Один из старейших гуцульских храмов - Верхняя церковь.

◾Фестиваль этнической музыки и ленд-арта «Шешоры».

Куротный отдых в Шешорах





9. Поселок Сходница

Поселение в широкой долине на берегу небольшой горной реки расположен во Львовской области, Дрогобычского района. Бывший всесоюзный курорт до сих пор знаменитый на всю Украину благодаря минеральной воде «Нафтуся». Родниковая вода этого типа помогает при заболевании печени и почек, малокровии, солевому диатезе, сахарном диабете, нормализуют кислотность желудка и др. Вода помогает в регенерации клеток, поэтому по праву заслуживает звания «живой воды».

Всего на территории Сходницы насчитывается 38 источников и 17 скважин. Кроме воды, Сходница известна лечебными грязями.

Как для курорта, в поселке достаточно хорошо развита туристическая инфраструктура, поэтому гостю не нужно волноваться за жилье и цены на проживание здесь на любой кошелек. Отдых в Сходнице станет действительно лечебным и интересным времяпрепровождением в Карпатах.

Что стоит посмотреть в Сходнице

◾Мемориальная комната - музей первооткрывателя Сходницкого месторождения минеральных вод Е. Стоцкого.

◾Маршрут Сходница-Угрич (10 км.) Государственный историко-культурный заповедник «Тустань».

◾Остатки доменной печи «Железная Гута».

◾Система горных массивов «Бескиды».

◾Комната-музей народного быта.

◾Каменная Николаевская церковь XVII в.

◾Сходницкое нефтяное месторождение.

◾Сходницкое месторождение минеральных вод.

◾Ландшафтный региональный парк Стужица.

Курорт Сходница для отдыха с лечебными источниками





10. Город Сколе

Небольшой провинциальный городок районного значения Сколе относится к Львовской области. Исторический центр Бойковщини, занесен в Список исторических населенных мест Украины. В поселении сосредоточено большое количество архитектурных и природных памятников.

Город Сколе со всех сторон окружен горными вершинами разных высот, что делает его уютным и защищенным от холодных ветров. Сколе - это активный отдых для всей семьи. Умеренный и мягкий климат позволяет пешеходные прогулки среди природы на берегу чистой реки, среди зеленых и уютных лесов, среди пахучих трав.

Чем еще интересное Сколе

◾Водопад «Каменка (Ключ)».

◾Водопад «Гуркало».

◾Национальный природный парк «Сколевские Бескиды».

◾Костел Семи Печалей, кон. XIX в.

◾Мертвое озеро.

◾Дворец баронов Грёдлей.

◾Дворец Кински.

◾Пещерный монастырь XIII-XVI вв.

◾Скалы Довбуша.

◾Крепость Тустань;

◾Церковь вмч. Пантелеймона (святой Параскевы).

◾г. Парашка.

В окрестностях г. Сколе, водопад Гуркало





Гастротур по Закарпатью (ФОТО)