Венгры Закарпатья возмущены провокациями против них

05.10.2016 (09:24)

ОВКЗ приветствует результаты референдума, который проводился в Венгрии

Общество венгерской культуры Закарпатья поражено новостью, которая сначала появилась на странице интернет-издания «Корреспондент», а позже «Закарпаття нет», что якобы члены правления общества незаконными методами пытались сфальсифицировать результаты референдума, который проходил в Венгрии 2 октября 2016 г.

В статье обнародовали даже список членов правления ОВКЗ - КМКС, этим будто показывая, что это они участвовали в манипуляциях на референдуме. На следующий день после появления упомянутой статьи она была удалена с портала «Корреспондент», а данные автора изменены.

К сожалению, это не первый случай, когда украинские интернет-издания подают ложную информацию с целью дискредитации ОВКЗ - КМКС и его членов. ОВКЗ осуждает проявления такого рода и любые провокационные действия, направленные против венгероязычных населения и решительно отстаивает украинские законы и гарантированные законодательством права, свободы и защиту персональных данных каждого человека.

Общество направило в интернет-издание «Корреспондент» письмо, в котором просит объяснения и восстановления справедливости, иначе этот вопрос перейдет в юридическую плоскость.

Общество венгерской культуры Закарпатья приветствует результаты референдума, который проводился в Венгрии 2-го октября 2016 по квотам распределения беженцев в странах Европейского Союза. Несмотря на то, что явка в нем не достигла 50 процентов, угорьске общество высказалось однозначно по этому вопросу. Подавляющее большинство граждан, участвовавших в референдуме, проголосовали против обязательных квот распределения мигрантов, является достаточным основанием для правительства Венгрии для принятия соответствующих законодательных мер, в том числе внесение изменений в Основной закон о запрете принудительного заселения беженцев в Венгрии.

Что думает Венгрия об отмене санкций и реформе ЕС?