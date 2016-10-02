В Ужгороде у студента прямо на улице отобрали мобильник

05.10.2016 (09:51)

Ужгородские оперативники поймали уличного грабителя

Вчера 4 октября в полицию обратился 17-летний студент одного из училищ Ужгорода. Парень рассказал о том, что на ул.Гагарина его встретили двое ребят, один из которых отобрал у него мобильный телефон марки «Номи».

Злоумышленника разоблачили сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела полиции. Как выяснилось, студента ограбил 34-летний житель Ужгорода. Мужчина признался в содеянном, краденый телефон изъят и возвращен владельцу. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины. Грабителю грозит уголовная ответственность.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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