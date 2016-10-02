В Закарпатье авто сбило женщину на пешеходном переходе (ФОТО)

05.10.2016 (11:22)

В Хусте «Ford Fiesta» наехал на женщину

На улице Духновича в Хусте «Ford Fiesta» наехал на женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Потерпевшая получила многочисленные травмы, ее госпитализировали в районную больницу.

Во вторник, 4 октября, на службу «102» поступило сообщение о ДТП в Хусте. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 26-летний хустянин на «Ford Fiesta» наехал на 36-летнюю местную жительницу. Женщина, которая переходила дорогу в специально отведенном для этого месте, в момент столкновения получила многочисленные травмы головы и ног. Пострадавшая доставлена в травматологическое отделение Хустской районной больницы, угрозы ее жизни нет.

Правоохранители освидетельствовали водителя, он оказался трезвым. Автомобиль «Ford Fiesta» помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. Правоохранители проверяют все обстоятельства ДТП.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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