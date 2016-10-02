В Украине власть – полностью узурпирована. В парламенте – цирк !

05.10.2016 (11:31)

Решения Верховной Рады принимаются во вред украинским гражданам

Народный депутат от оппозиции Евгений Балицкий считает, что представителям действующей власти рано или поздно придется нести ответственность перед избирателями за годы своего правления.

«Власть – это в первую очередь ответственность перед народом. У нас власть – полностью узурпирована. В парламенте – цирк», — заявил Евгений Балицкий в кулуарах Верховной Рады во вторник, 4 октября.

По его словам, некоторые решения парламента принимаются во вред украинским гражданам. В качестве примера Евгений Балицкий приводит заявления спикера Верховной Рады Андрея Парубия о введении визового режима с Российской Федерацией.

«Сегодня более двух с половиной миллионов украинцев вынуждены работать в России из-за нищеты, в которую их загнало действующее правительство. Кому нужно это усложнение (визовый режим, — прим. ред.)? В конечном итоге проиграют сами украинцы», — говорит народный депутат, которого цитируют журналисты украинского оппозиционного издания «Голос Правды».

По словам Балицкого, военную риторику власти должны сменить конкретные действия по достижения в стране мира и экономического процветания, а это под силу только оппозиции.

«Сегодня необходимо отказаться от военной риторики, выполнить, наконец, Минские соглашения, установить мир, сохранить взаимопонимание и толерантность в обществе, и очень важно — ни в коем случае не поднимать вопросы, связанные с продажей земли. Сегодня необходимо восстановить нормальные дипломатические отношения с нашими соседями, потому что украинская экономика завязана именно на них», — подытожил Евгений Балицкий.

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